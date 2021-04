Bitcoin daalt onder 50.000 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koers van de bitcoin is vrijdag verder weggezakt tot zelfs onder de 50.000 dollar na zorgen over belastingverhogingen in de Verenigde Staten. Vrijdagochtend koerste de bitcoin rond een niveau van 49.225 dollar, waarmee de cryptomunt bijna 10 procent daalde in 24 uur. Een dergelijk niveau werd sinds begin maart niet meer gezien, zo blijkt uit data van Coinbase. Ook andere cryptomunten stonden flink onder druk, waarbij bijvoorbeeld ether circa 10 procent daalde over dezelfde periode. Ripple verloor zelfs ruim 20 procent in de afgelopen 24 uur. Bitcoin verloor sinds een top op bijna 65.000 dollar circa een kwart. Afgelopen weekend liep de koers van de bitcoin scherp terug, mede door zorgen over strengere regulering voor cryptomunten. Vandaag leverde de bitcoin opnieuw in. Donderdagavond stonden de Amerikaanse aandelenmarkten onder druk, na berichten in de media dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de vermogenswinstbelasting fors te verhogen. "Het is duidelijk dat de bitcoin gevoeliger is voor een verhoging van de vermogenswinstbelasting dan andere beleggingen", aldus marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. "De angst voor regulering heeft altijd al boven de cryptomarkt gehangen." Halley kijkt voor wat betreft de bitcoinkoers nu naar een niveau van 42.000 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

