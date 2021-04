Resultaten Ctac verder in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ctac

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet en de resultaten sterk zien verbeteren. Dit bleek vrijdag uit het kwartaalbericht van de IT-dienstverlener. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 20,5 procent tot 26,4 miljoen euro. Het operationeel resultaat (EBITDA) liep met 45,5 procent op tot 3,2 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde zelfs ruimschoots tot 1,7 miljoen euro. De bijbehorende marge kwam uit op 6,4 procent tegen 3,7 procent in het eerste kwartaal van 2020, met name door een hogere productiviteit, strikte kostenbeheersing en de acquisitie Oliver, verklaarde Ctac. Onder de streep restte een nettowinst van 1,0 miljoen euro, dat was een jaar eerder een half miljoen euro. Over het vierde kwartaal van 2020 liet het bedrijf ook al flinke verbeteringen zien die procentueel uitgedrukt op jaarbasis nog robuuster waren dan over het eerste kwartaal. Op 11 juni van dit jaar organiseert Ctac een dag voor beleggers en investeerders om 'de interesse van beleggers in het aandeel te vergroten'. Outlook De executie van de groeistrategie verloopt volgens plan en volgens CFO Pieter-Paul Saasen is Ctac goed op weg om de doelstelling van 8 procent EBIT-marge op de middellange termijn te halen. Het aandeel Ctac sloot donderdag op een rood Damrak op 3,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

