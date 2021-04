Basic-Fit haalt met succes 204 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft 204 miljoen euro opgehaald door 6 miljoen nieuwe aandelen te plaatsten op 34,00 euro per stuk. Dit maakte de fitnessketen vrijdag voorbeurs bekend, nadat de emissie donderdag werd aangekondigd. De aandelen worden geplaatst tegen een korting van 3,7 procent. Na afronding van de plaatsing staan er 66 miljoen aandelen Basic-Fit uit. De opbrengst wil Basic-Fit gebruiken voor het verkrijgen van "meer financiële flexibiliteit" ten aanzien van de groeikansen die zich mogelijk zullen voordoen. Maar het geld kan ook worden gebruikt voor herfinancieringen en algemene bedrijfsdoeleinden. In ieder geval wil Basic-Fit met de opbrengst 60 miljoen euro van een ontvangen brugfinanciering terugbetalen, zo meldde de keten donderdag. Aan het einde van het eerste kwartaal had Basic-Fit nog 142 miljoen euro in kas, zo meldde het fitnessbedrijf donderdag bij een update over de eerste drie maanden van dit jaar. Het aandeel Basic-Fit sloot donderdag in Amsterdam op 35,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

