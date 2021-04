AEX start handelsdag vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,6 procent. Wall Street gaf donderdagavond terrein prijs.

Donderdag koerste de AEX nog een half procent hoger naar 712,94 punten. Beleggers namen daarbij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank voor kennisgeving aan. Conform de verwachting liet de centrale bank de rentes ongemoeid en ook het opkoopprogramma van obligaties bleef gehandhaafd.

Wall Street opende donderdag terughoudend en beleggers leken moeite te hebben om richting te kiezen, na een sterke handelssessie op woensdag. De dollar stond licht onder druk, net als de olieprijzen, maar ook de rentes op staatsobligaties noteerden lager.

Halverwege de handelsdag werd evenwel toch de verkoopknop ingedrukt toen persbureau Bloomberg op basis van bronnen berichtte dat de Amerikaanse president Joe Biden de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen wil verhogen van de huidige 20 procent naar 39,6 procent. Het effectieve belastingtarief zou op 43,4 procent uitkomen.

Het Witte Huis bevestigde vervolgens dat volgende week het American Families Plan wordt gepresenteerd tijdens een toespraak van Biden in het Amerikaans Congres, maar de voorlichter wilde niet ingaan op specifieke belastingverhogingen. Biden beloofde eerder om de belasting niet te verhogen voor Amerikanen die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen.

Zowel de S&P 500, de Dow Jones en techbeurs Nasdaq sloten 0,9 procent lager. Nabeurs rapporteerde Intel cijfers. De chipproducent leek op het oog de verwachtingen te verslaan, maar noteerde in de elektronische handel toch ongeveer 2 procent lager. Vandaag geven onder meer American Express en Honeywell cijfers vrij.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vanochtend een verdeeld beeld zien. De beurs in Tokio, waar beleggers zich momenteel zorgen maken over een heropleving van het aantal corona-infecties, daalde 0,8 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong en de KOSPI index in Seoel de weg omhoog wisten te vinden.

De koers van Bitcoin, waarvan de handel 24/7 doorgaat, dook donderdag onder de 50.000 dollargrens en één bitcoin werd vanochtend verhandeld voor ongeveer 49.000 dollar. De cryptomunt noteerde ongeveer 2 weken geleden nog bijna op 65.000 dollar.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices voor april, die in de loop van de dag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven. Aan deze cijfers wordt een hoge voorspellende waarde toegedicht voor de richting van de economie.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen kwartaal kwam de omzet van GrandVision uit op 899 miljoen euro tegen 926 miljoen euro een jaar eerder. Dit leverde een vergelijkbare omzetkrimp op van 1,5 procent. Een jaar eerder was evenwel nog sprake van een krimp met 8,2 procent. De aangepaste EBITA steeg wel, van 41 naar 79 miljoen euro bij een marge van 8,8 procent. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de marge nog 4,5 procent.

Gilead Sciences diende een goedkeuringsaanvraag in Japan in voor een extra toepassing voor filgotinib, dat door partner Galapagos ontwikkeld is.

Basic-Fit gaat 6 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dit maakte de fitnessketen donderdagavond bekend. De stukken worden aangeboden via een zogeheten versnelde boekprocedure.

Vastgoedfonds Wereldhave herhaalde bij de vrijgave van cijfers voor 2021 een direct resultaat tussen de 1,80 en 2,00 euro per aandeel te verwachten, maar voegde hier vandaag aan toe dat het voorziet aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen.

Wetenschappelijk uitgever Brill zag de trends die het in 2020 zag in het eerste kwartaal van 2021 aanhouden. "Tot op heden staat de omzet uit gedrukte boeken onder druk, terwijl onze eBusiness floreert", aldus Brill.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Flow Traders van 36,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AkzoNobel van 98,00 naar 112,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling.

Corbion benoemde per 1 juli Aurélie Dalbiez tot Chief Human Resources Officer en lid van het Executive Committee.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,9 procent bij een slot van 4.134,98 punten, de Dow Jones index daalde ook 0,9 procent tot 33.815,90 punten en de Nasdaq leverde eveneens 0,9 procent in op 13.818,41 punten.