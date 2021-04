Wereldhave voorzichtiger over jaarwinst

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in de eerste drie maanden van 2021 de huurinkomsten zien dalen en werd iets voorzichtiger over de jaarwinst. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

"We zijn vol vertrouwen dat, waneer de restricties worden versoepeld, fysieke retail weer snel zal aanhaken", zei CEO Matthijs Storm in een toelichting. Maar omdat de lockdowns langer duren dan voorzien, werd de topman wel voorzichtiger ten aanzien van de afgegeven outlook.

Wereldhave herhaalde voor 2021 een direct resultaat tussen de 1,80 en 2,00 euro per aandeel te verwachten, maar voegde hier vrijdag aan toe dat het voorziet aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen.

De nettohuurinkomsten daalden in het eerste kwartaal op jaarbasis van 39,4 naar 31,0 miljoen euro. Een afname met 21,2 procent. De inkomsten lagen lager dan in het derde en vierde kwartaal van 2020. "De Nederlandse portefeuille zat voor het eerst een heel kwartaal in lockdown", aldus Storm. "We gaan voorzichtig om met het ondertekenen van nieuwe corona-gerelateerde deals om onnodige kortingen te voorkomen, vooral bij grote ketens", voegde de topman toe. Dit had wel gevolgen voor het innen van de huren in het eerste kwartaal, met name in Frankrijk.

Wereldhave boekte een direct resultaat van 21,4 miljoen euro. Het indirecte resultaat kwam uit op 20,0 miljoen euro negatief, waardoor er een totaal resultaat restte van 1,4 miljoen euro.

Per aandeel bedroeg het directe resultaat 0,45 euro en het indirecte resultaat 0,46 euro negatief.

In 2022 verwacht Wereldhave dat door desinvesteringen het directe resultaat zal dalen naar 1,40 tot 1,50 euro per aandeel. Vanaf dat moment rekent Wereldhave op een jaarlijkse stijging van 4 tot 6 procent, zo meldde het vastgoedfonds eerder al.

Wereldhave denkt dat het spoedig voldoende liquiditeit heeft tot het derde kwartaal van 2023, afhankelijk van onder meer een verlenging van de looptijden van de schulden, waarover het vastgoedfonds momenteel in vergevorderde gesprekken is.

Inmiddels is het desinvesteringsprogramma in de Benelux bijna afgerond en is dit proces in Frankrijk juist recent weer opgestart. Wereldhave denkt de eerste Franse verkopen in de tweede helft van dit jaar te kunnen aankondigen.