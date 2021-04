Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Flow Traders verhoogd van 36,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Martin Price verhoogde zijn ramingen voor de winst per aandeel voor de periode 2021 tot en met 2023 met respectievelijk 11, 6 en 7 procent vanwege de hoger dan voorziene handelsinkomsten in het eerste kwartaal van dit jaar. Ook het sterke handelskapitaal en aantrekkende handel in niet-ETP gerelateerde producten, waaronder crypto, zorgen voor de hogere ramingen. Voor dit jaar rekent Price op 390 miljoen euro aan inkomsten, wat in 2022 stijgt naar 412 miljoen en in 2023 naar 442 miljoen euro. De winst per aandeel schat de analist dan in op 3,27 euro. Jefferies voorziet een dividendrendement in de komende twaalf maanden van 9 procent, maar zien ruimte voor meer. gezien het overtollige kapitaal bij Flow Traders. De analist houdt er daarbij rekening mee dat de minimumkapitaaleisen van de toezichthouder zullen dalen. Het aandeel Flow Traders sloot donderdag op 36,94 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

