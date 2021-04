Lagere omzet GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft in het eerste kwartaal van 2021 een lagere omzet geboekt, terwijl de aangepaste EBITA juist steeg. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van de optiekketen. CEO Stephan Borchert van GrandVision sprak van een uitdagende start van het nieuwe jaar. "GrandVision blijft echter veerkracht tonen, ondanks de huidige onzekerheden." In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 899 miljoen euro tegen 926 miljoen euro een jaar eerder. Dit leverde een vergelijkbare omzetkrimp op van 1,5 procent. Een jaar eerder was evenwel nog sprake van een krimp met 8,2 procent. De aangepaste EBITA steeg wel, van 41 naar 79 miljoen euro bij een marge van 8,8 procent. In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de marge nog 4,5 procent. GrandVision profiteerde onder meer van structurele verbeteringen op bepaalde terreinen en een betere product- en prijsmix. GrandVision had aan het einde van het kwartaal 7.247 winkels tegen 7.320 winkels een jaar eerder. Ongeveer 95 procent van deze winkels was open eind maart. Aan het einde van het eerste kwartaal had GrandVision 569 miljoen euro aan schulden ten opzichte van 539 miljoen euro eind 2020. GrandVision wil nog steeds 0,35 euro per aandeel aan dividend uitkeren over het boekjaar 2019. Over 2020 deed de optiekketen geen dividendvoorstel. De optiekketen liet verder weten onverminderd achter EssilorLuxottica te blijven staan met betrekking tot de overname van GrandVision. Voor 31 juli verwachten beide partijen goedkeuring te hebben gekregen van toezichthouders om het belang van 76,72 procent dat HAL heeft in GrandVision te verkopen aan EssilorLuxottica. Door veel landen werd de overname al goedgekeurd, waaronder Rusland, de VS en ook de EU heeft zich er vooralsnog positief over uitgelaten, maar dan moeten er wel enkele winkels worden afgestoten. In Turkije wordt nog gekeken naar de transactie. Outlook GrandVision gaf geen concrete doelen af voor dit jaar als gevolg van de onzekerheden door de coronacrisis. Wel blijft de optiekketen vertrouwen houden in de uitvoering van de strategie voor 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

