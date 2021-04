Corbion benoemt nieuwe Chief Human Resources Officer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft per 1 juli Aurélie Dalbiez tot Chief Human Resources Officer en lid van het Executive Committee benoemd. Dit maakte het bedrijf vrijdag voorbeurs bekend. Dalbiez heeft de Franse nationaliteit en is momenteel hoofd HR van de Capsules and Health Ingredients business van het in Basel gevestigde Lonza. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

