Meer gebruikers voor Snap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Snap heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer gebruikers aangetrokken terwijl het social media bedrijf op aangepast niveau vrijwel break-even draaide. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten. In het eerste kwartaal schreef Snap, bekend van de app Snapchat, onder de streep een verlies van bijna 287 miljoen dollar of 0,19 dollar negatief, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op -0,21 dollar. Op aangepast niveau was het verlies 2 miljoen dollar, of precies 0,00 per aandeel, waar de analisten een verlies van 0,05 dollar per aandeel voorzagen. De omzet van Snap steeg met 66 procent op jaarbasis naar 770 miljoen dollar, wat volgens CEO Evan Spiegel de sterkste groei was in ruim drie jaar. Het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 22 procent naar 280 miljoen. Analisten rekenden op een omzet van 744 miljoen dollar en circa 275 miljoen gebruikers. CEO Spiegel wees verder op de positieve vrije kasstroom van 126 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Het was voor het eerst sinds Snap in 2017 naar de beurs ging dat de vrije kasstroom positief was. Outlook In het tweede kwartaal verwacht Snap een omzet van tussen de 820 miljoen en 840 miljoen dollar, waar de markt rekent op 824 miljoen dollar. Het aandeel Snap daalde donderdag in de reguliere handel ruim 2 procent en ging nabeurs bijna 6 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.