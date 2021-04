Intel presteert boven verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hoger dan verwachte omzet behaald, onder meer door een sterkere vraag bij het traditionele PG-segment, maar de opbrengsten bij datacenters vielen tegen. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse chipreus. De kersverse CEO Pat Gelsinger sprak van een sterk eerste kwartaal dat werd gedreven door een uitstekende vraag naar Intels belangrijkste producten. In maart onthulde Gelsinger een omvangrijk plan om Intel uit het slop te trekken, onder meer door 20 miljard dollar te investeren in nieuwe fabrieken om het huidige chiptekort aan te pakken. In de verslagperiode kwam de omzet uit op 19,7 miljard dollar, 1,0 procent lager op jaarbasis. De aangepaste omzet van 18,6 miljard dollar, exclusief de opbrengsten bij de geheugenchiptak die Intel wil verkopen aan SK Hynix, was een stuk hoger dan de 17,5 miljard dollar waar het bedrijf vooraf op rekende en ook beter dan de 17,79 miljard dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorzagen. De aangepaste winst per aandeel van 1,39 dollar in het eerste kwartaal was ruim hoger dan de 1,10 dollar waar het bedrijf vooraf op rekende en de raming van 1,15 dollar van analisten. De omzet van 5,6 miljard dollar bij datacenters was echter minder dan de 5,89 miljard dollar die door de markt werd verwacht en 20 procent lager op jaarbasis Bij het PC-segment werd in het eerste kwartaal een 8 procent hogere omzet behaald van 10,6 miljard dollar. Hier voorspelden analisten 10,17 miljard dollar. Outlook In het lopende tweede kwartaal rekent Intel op een omzet van 18,9 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,05 dollar. Op aangepast niveau voorspelt het bedrijf een omzet van 17,8 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,05 dollar. Analisten voorspellen een winst per aandeel van 1,09 dollar en een omzet van 17,55 miljard dollar. Over heel 2021 rekent Intel op een omzet van 77 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,00 dollar. Het aandeel sloot donderdag 1,8 procent in de min en leverde in de nabeurshandel nog eens 2 procent in. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.