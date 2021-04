Wall Street onderuit op belastingplan Biden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten op Wall Street zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,9 procent bij een slot van 4.134,98 punten, de Dow Jones index daalde ook 0,9 procent tot 33.815,90 punten en de Nasdaq leverde eveneens 0,9 procent in op 13.818,41 punten. De verliezen volgden op een bericht van persbureau Bloomberg dat de Amerikaanse president Joe Biden de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen wil verhogen van 20 naar 39,6 procent. In combinatie met een bestaande toeslag op beleggingsinkomsten komt het effectieve belastingtarief voor beleggers daarmee uit op 43,4 procent, aldus het persbureau. Het Witte Huis bevestigde donderdag dat volgende week het American Families Plan wordt gepresenteerd tijdens een toespraak van Biden in het Amerikaans Congres, maar wilde niet ingaan op specifieke belastingverhogingen. Biden beloofde eerder om de belasting niet te verhogen voor Amerikanen die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen. Handelaren spraken eerder van een gezonde pauze voor aandelen, terwijl er grotere winsten in het verschiet liggen. "Ik denk dat de markt zal blijven stijgen", zei marktanalist Mike Lewis van Barclays. Veel beleggers blijven optimistisch over de vooruitzichten voor aandelenmarkten, maar maken zich wel in toenemende mate zorgen dat het stijgende aantal coronabesmettingen wereldwijd de plannen om economieën te heropenen zou kunnen vertragen. "Er is niet veel voor nodig om de draaiboeken voor de heropening van de economie te verscheuren", waarschuwde marktanalist Christopher Jeffery van Legal & General Investment Management. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week opnieuw is gedaald, met 39.000 aanvragen tot 547.000 nieuwe aanvragen, terwijl de markt rekende op een aantal van 603.000. Verder liet de Chicago Fed index weer een plus zien in maart en daalden de bestaande woningverkopen in de VS in dezelfde maand. De leidende indicatoren toonden in maart een verbetering. De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,2017. Olie werd licht duurder, hoewel de markt zich zorgen maakt over oplopende coronabesmettingen in landen met een grote vraag naar olie, zoals India. Bedrijfsnieuws Het aandeel Dow verloor 6,0 procent. Het Amerikaanse chemiebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een winst van 1,32 dollar per aandeel op een omzet van 11,9 miljard dollar. Daarmee deed Dow het beter dan analisten hadden verwacht. De resultaten van American Airlines stonden in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw onder druk zien staan en in het tweede kwartaal voorziet de luchtvaartmaatschappij nog geen verbetering. Het aandeel daalde 4,5 procent. AT&T verwelkomde in het eerste kwartaal fors meer gebruikers voor zijn mobiele telefonie, glasvezelinternet en streamingdienst HBO. Het aandeel won 4,2 procent. Pfizer verloor 2,3 procent. De farmaceut heeft in Mexico en Polen namaakversies van zijn coronavaccin ontdekt. Criminelen maken in toenemende mate misbruik van de vraag naar vaccins, concludeert de farmaceut. Nucor heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt op een fors hogere omzet en verwacht voor het lopende kwartaal nog betere resultaten. Het aandeel daalde 5,2 procent. Whirlpool daalde 0,7 procent. De fabrikant ziet zich geconfronteerd met hogere kosten vanwege een tekort aan halfgeleiders en plastic, waardoor productielijnen vaker moeten omschakelen. SmartRent is van plan om een beursnotering te verkrijgen door middel van een fusie met Fifth Wall SPAC. De producent van thuistechnologiesystemen wordt gewaardeerd op 2,2 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

