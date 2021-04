Olieprijs daalt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De West Texas Intermediate olieprijs bewoog donderdag tussen bescheiden winsten en verliezen en sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op een settlement van 61,43 dollar. Marktkenners wezen op de impact van het toenemende aantal coronabesmettingen op de vraag naar olie. "Zorgen over een golf aan nieuw Covid-19 gevallen in India is een van de belangrijkste neerwaartse risico's, zowel voor de vraag naar olie als voor het bredere mondiale herstel", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric. India telde donderdag bijna 315.000 nieuwe coronagevallen en ook in Japan zijn er grote zorgen over het toenemende aantal virusbesmettingen, waardoor de noodtoestand is uitgeroepen in Tokyo en Osaka. Analist Eugen Weinberg van Commerzbank wees op het feit dat India en Japan twee van 's werelds grootste olieverbruikers zijn. Volgens Bjornar Tonhaugen van Rystad Energy begint de markt te beseffen dat "een mondiaal herstel in de vraag naar olie niet mogelijk is zonder herstel van 's werelds grootste economieën." De analist merkt op dat het niet genoeg is dat Amerika en China goed met de pandemie weten om te gaan. "De olieprijzen kunnen alleen stijgen bij wereldwijde tekenen van herstel en die zijn nu nauwelijks aanwezig in belangrijke Aziatische landen", aldus Tonhaugen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

