Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Bij een slot van 439,63 punten steeg de Stoxx Europe 600 index 0,7 procent. De Duitse DAX eindigde 0,8 procent in de plus op 15.320,52 punten, de Franse CAC 40 won 0,9 procent tot 6.267,28 punten en de Britse FTSE 100 sloot de dag 0,6 procent in het groen bij een slot van 6.983,24 punten.

Veel aandacht ging donderdag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting vooraf liet de ECB zijn belangrijkste rentes onveranderd, net als het Pandemic Emergency Purchase Programme.

Bij het rentebesluit in maart kondigde de centrale bank aan de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal op te voeren om de financiële condities gunstig te houden.

Marktvolgers verwachten dat de ECB tijdens de bijeenkomst in juni zal beslissen of dat tempo weer wordt teruggeschroefd.

"Dan zou zo'n 50 procent van alle inwoners van de eurozone zijn eerste prik hebben gehad wanneer de ECB weer bijeenkomst op 10 juni", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

In dat geval zouden de actuele economische ramingen dit ook moeten weerspiegelen, met opwaartse bijstellingen en een bevestiging van het economisch herstel in de tweede jaarhelft.

Dat in combinatie met een sneller oplopende inflatie, zou de bijeenkomst in juni het uitgelezen moment maken om te gaan praten over verkrapping van het Pandemic Emergency Purchase Programme, meent de econoom.

"Er komt een moment, en waarschijnlijk over niet al te lange tijd, dat de ECB moet beslissen hoe een rotatie te maken van het PEPP naar het 'oude' opkoopprogramma [APP] en daarmee een zeer geleidelijke exit uit de zogenaamde onconventionele maatregelen", aldus Brzeski.

Over het uitfaseren van het PEPP is donderdag in elk geval niet gesproken, aldus voorzitter Christine Lagarde. "Dat is prematuur", zei Lagarde daarover.

Volgens beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen is de ECB-voorzitter er donderdag in geslaagd de markten te overtuigen van het doel om de financiële condities soepel te houden.

Van Leenders wees daarbij op de lichte daling van de Duitse tienjaarsrente en de euro. Het muntpaar euro/dollar handelde donderdag rond het slot licht lager op 1,2010 en de tienjaars Bund op 0,263 procent negatief.

Een vat WTI-olie noteerde licht hoger op 61,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste divisies bijdroegen aan de groei. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Credit Suisse belandde in het eerste kwartaal van 2021 in de rode cijfers door het miljardenverlies op het hedgefonds Archegos, hetgeen niet kon worden gecompenseerd door een zeer sterke groei van de inkomsten. De bank verwacht in het tweede kwartaal nog een aanvullende impact van 600 miljoen frank van het Archegos debacle. Credit Suisse heeft zijn posities in Archegos voor 97 procent verlaten. Het aandeel daalde 2,1 procent.

Renault behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere omzet die ook onder de verwachtingen uitkwam. Het aandeel daalde 1,3 procent.

Orange behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een hogere omzet, onder meer door een sterk momentum in Afrika en het Midden-Oosten. Voor 2021 verwacht het telecombedrijf een stabiele, maar negatieve EBITDA na leases. Over het overnamebod op Orange Belgium, en het huidige verzet daartegen, liet Orange zich verder niet uit donderdag. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Pernod Ricard behaalde over het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht. Het bedrijf verwacht een verdere groei in het laatste kwartaal van het boekjaar en gaat daarbij uit van een autonome stijging met 10 procent voor de winstgevendheid uit voortgezette activiteiten. Het aandeel steeg 1,3 procent.

SAP behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar conform voorlopige cijfers een hogere winst en handhaafde de outlook, die eerder deze maand werd verhoogd. Het aandeel steeg 3,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden rond het slot in Europa verdeeld, met een klein verlies voor de Dow Jones index, een vlakke stand voor de S&P 500 en een lichte plus voor de Nasdaq.