Beursblik: winstgevendheid ArcelorMittal flink aangetrokken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van 2021 de winstgevendheid flink zien aantrekken. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. ArcelorMittal behaalde volgens de analisten afgelopen kwartaal een EBITDA van 2.965 miljoen dollar. In het vierde kwartaal lag de EBITDA op 1.726 miljoen dollar. In de eerste drie maanden van 2020 was dit 967 miljoen dollar. De staalreus opent op 6 mei de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

