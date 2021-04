Brill ziet trends aanhouden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill heeft de trends die het in 2020 zag in het eerste kwartaal van 2021 zien aanhouden. Dit zei de wetenschappelijke uitgever donderdag nabeurs in een kwalitatieve trading update. "Tot op heden staat de omzet uit gedrukte boeken onder druk, terwijl onze eBusiness floreert", aldus Brill. Met name aan het begin van het jaar was er een relatief scherpe daling van de omzet uit gedrukte boeken vanwege de onzekerheid rondom Brexit en de voorkeur van klanten voor eBooks, zei het bedrijf, dat met name in de VS deze trend terug zag. Richting het eind van het eerste kwartaal zag Brill een verbetering en wisten de verkopen van gedrukte boeken te herstellen. Verder bleven de abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften stabiel in vergelijking met eerdere jaren, zei het bedrijf. Brill wist de operationele kosten en andere kosten te drukken, met het oog op de coronacrisis. Brill meldde donderdag verder dat CFO Olivier de Vlam begin deze maand is overleden na een ziekbed. Hij werd interim al vervangen door Wim Dikstaal. Die blijft vooralsnog aan als interim-CFO. Het bedrijf zal aandeelhouders tijdens de komende jaarvergadering op 19 mei informeren over de formele opvolging van De Vlam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

