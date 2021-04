Basic-Fit geeft nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit gaat 6 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dit maakte de fitnessketen donderdagavond bekend. De stukken worden aangeboden via een zogeheten versnelde boekprocedure. De opbrengst wil Basic-Fit gebruiken voor het verkrijgen van "meer financiële flexibiliteit" ten aanzien van de groeikansen die zich mogelijk zullen voordoen. Maar het geld kan ook worden gebruikt voor herfinancieringen en algemene bedrijfsdoeleinden. In ieder geval wil Basic-Fit met de opbrengst 60 miljoen euro van een ontvangen brugfinanciering terugbetalen. CEO Rene Moos zal voor ongeveer 5 miljoen euro deelnemen aan de emissie. Na de uitgifte zal Moos een belang van ongeveer 14 procent hebben in Basic-Fit. Als de emissie met succes wordt afgerond, dan zijn de banken van Basic-Fit bereid om de kredietfaciliteit die zij de keten gaven met 60 miljoen euro te verhogen. "Als de clubs weer open zijn, wil Basic-Fit deze aanvullende liquiditeit gebruiken ter financiering van de groeiplannen." De emissie wordt begeleid door ABN AMRO Bank en Rabobank, met behulp van Oddo en Kepler Cheuvreux. Ook ING en BNP Paribas staan Basic-Fit bij. Aan het einde van het eerste kwartaal had Basic-Fit nog 142 miljoen euro in kas, zo meldde het fitnessbedrijf vanochtend bij een update over de eerste drie maanden van dit jaar. Het aandeel Basic-Fit sloot donderdag 1,2 procent lager op 35,32 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.