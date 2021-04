Techaandelen koploper op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten onder aanvoering van de techsector. De AEX index steeg 0,5 procent tot 712,94 punten, terwijl de AMX een winst van 1.033,23 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1.337,83 procent.

Het Damrak trok zich donderdag op aan sterke handelssessies in de Verenigde Staten en Azië. Het zwaartepunt lag bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting liet de centrale bank de rentes ongemoeid en ook het opkoopprogramma van obligaties bleef gehandhaafd.

Voorzitter Christine Lagarde herhaalde dat de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen plaatsvinden in vergelijking met het eerste kwartaal dit jaar. Lagarde benadrukte dat over het uitfaseren van het programma niet is gesproken tijdens de beleidsvergadering. "Te prematuur", klonk het. Zij herhaalde tevens dat de centrale bank flexibel zal inkopen in overeenstemming met de marktomstandigheden.

In haar persmoment ging Lagarde ook in op de economische vooruitzichten. Op korte termijn is er veel onzekerheid en zijn er neerwaartse risico's voor de economie in de eurozone, aldus de ECB-voorzitter, maar op middellange termijn zijn deze risico's meer in balans.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was de belangrijkste boodschap van de ECB-bijeenkomst: "tot ziens in juni". "In feite was er heel weinig nieuws van de centrale bank", zei Brzeski. Het is volgens hem een veilige gok dat de bijeenkomst in juni spannender wordt.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat Nederlandse koopwoningen in maart op jaarbasis met 11,3 procent zijn gestegen, de grootste stijging sinds mei 2001, terwijl de werkloosheid in maart verder daalde. Nederlandse consumenten gaven in februari op jaarbasis 10,7 procent minder uit. De Nederlandse consument is in april minder pessimistisch.

Het vertrouwen van consumenten in de eurozone is in april verder verbeterd. Volgens econoom Bert Colijn van ING is er sprake van een juichstemming, nu het tempo van vaccineren eindelijk toeneemt en de heropening van de economie dichterbij komt.

Het vertrouwen van Franse ondernemers is in april na een stijging in maart toch weer licht gedaald.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald. Volgens econoom James Knightly van ING voedde dit het optimisme over het economisch herstel.

De euro/dollar noteerde op 1,2010. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2027 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2033 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,4 procent hoger.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 3,0 procent. De 'chippers' ASML en ASMI wonnen in de nasleep van positief ontvangen cijferrapportages op woensdag nog eens 2,0 tot 1,2 procent. ASML kreeg donderdag verschillende koersdoelverhogingen toegestuurd en er was ook fanmail voor ASMI.

AkzoNobel was met een verlies van 2,1 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Aegon verloor 0,9 procent, terwijl Royal Dutch Shell 0,7 procent daalde.

In de AMX won Pharming 0,7 procent. Het biotechbedrijf behandelde de eerste patiënt voor een fase 2b studie met Ruconest ter preventie van acuut nierfalen na een hartinfarct.

Intertrust won daarnaast 3,7 procent na vrijgave van cijfers. Alfen ging met een winst van 6,2 procent aan kop, terwijl PostNL met een verlies van 5,2 procent onderaan bungelde, maar dan vanwege een ex-dividend notering.

Basic-Fit daalde 1,2 procent na cijfers. KBC Securities noemde de cijfers rampzalig. De omzet implodeerde, zo zag KBC, tot 10,7 miljoen euro tegen 137,5 miljoen euro een jaar eerder, omdat 94 procent van de clubs gesloten bleef. Toch verhoogde KBC het koersdoel aanzienlijk van 29,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies, nu een heropening van de economie in zicht is.

Cijfers van Fugro kregen een flink negatief onthaal met een verlies van 3,1 procent. ING sprak desalniettemin van redelijke resultaten.

Van de kleinere aandelen won CM.COM 8,2 procent, na presentatie van een nieuwe overheidsopdracht. Heijmans en BAM daalden respectievelijk 1,1 procent en 0,7 procent.

Avantium won 3,0 procent. De ontwikkelaar van bioplastics en Royal Cosun gaan een samenwerking aan voor de bouw van een glycolenfabriek. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 8,30 naar 9,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.170,00 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.