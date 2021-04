Beursblik: juni voor ECB belangrijk

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft de markten met zijn rentebesluit donderdag weten te overtuigen van het doel om de financiële condities soepel te houden. Dit oordeelde beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen na afloop van de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde.

Van Leenders wees erop dat de Duitse tienjaarsrente met 4 basispunten daalde en dat de euro wat terrein verloor ten opzichte van de dollar. Het muntpaar handelde donderdag aan het einde van de middag licht lager op 1,2022 en de tienjaars Bund op 0,263 procent negatief.

Volgens de beleggingsstrateeg is de situatie in de eurozone duidelijk anders dan in de VS, waar de economie vrijwel helemaal is hersteld van de coronacrisis en waar de groei sterker wordt door de stimuleringsmaatregelen, met als gevolg een oplopende inflatie.

In de eurozone blijft de prijsdruk vermoedelijk gematigd, zei de ECB donderdag vanwege onderbenutting, ofwel 'slack' in de economie en op de arbeidsmarkten, waardoor de inflatie vooralsnog niet structureel zal toenemen.

Van Leenders is het daar mee eens en wees erop dat zelfs in de VS niet duidelijk is hoe hard de inflatie uiteindelijk zal oplopen.

Volgens de beleggingsstrateeg blijft onduidelijk in hoeverre de ECB een oplopende Duitse tienjaarsrente zal tolereren, maar in het algemeen zijn de financiële condities nog steeds gunstig.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees erop dat het rentebesluit van de ECB en de persconferentie van Lagarde weinig nieuws bevatten.

"De bijeenkomst in juni wordt een stuk spannender", volgens de econoom, zeker wanneer de meer optimistische voorspellingen voor de vaccinatieuitrol werkelijkheid worden.

"Dan zou zo'n 50 procent van alle inwoners van de eurozone zijn eerste prik hebben gehad wanneer de ECB weer bijeenkomst op 10 juni", aldus Brzeski.

In dat geval zouden de nieuwe economische ramingen dit ook moeten weerspiegelen, met opwaartse bijstellingen en een bevestiging van het economisch herstel in de tweede jaarhelft.

Dat in combinatie met een sneller oplopende inflatie, zou de bijeenkomst in juni het uitgelezen moment maken om te gaan praten over verkrapping van het Pandemic Emergency Purchase Programme, meent de econoom.

"Er komt een moment, en waarschijnlijk over niet al te lange tijd, dat de ECB moet beslissen hoe een rotatie te maken van het PEPP naar het 'oude' opkoopprogramma [APP] en daarmee een zeer geleidelijke exit uit de zogenaamde onconventionele maatregelen", aldus Brzeski.