Odey Asset Management short in Deliveroo - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Odey Asset Management heeft een shortpositie opgebouwd in beursnieuweling Deliveroo. Dit meldde de Financial Times donderdag op basis van documenten die het inzag. Hoe groot de positie is, kon de krant niet vertellen. Aangezien de toezichthouder nog geen melding van de positie heeft gemaakt, zou deze kleiner dan een half procent kunnen zijn. Vermoedelijk is de positie ingenomen op 31 maart, toen Deliveroo een notering op de beurs van Londen kreeg. Het aandeel ging direct na de start van de handel hard onderuit, nadat de aanloop naar de notering ook al met de nodige horten en stoten ging. Het aandeel Deliveroo noteerde donderdagmiddag 3,3 procent lager op 2,25 pond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

