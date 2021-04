Update: ECB handhaaft rente

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag conform verwachting de rentes ongemoeid gelaten en ook het opkoopprogramma van obligaties gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB.

De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is.

Bij het vorige rentebesluit zei de centrale bank dat de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen plaatsvinden in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar om de financiële condities gunstig te houden. Dit streven herhaalde de ECB donderdag.

Voorzitter Christine Lagarde benadrukte in haar persconferentie dat het uitfaseren van het PEPP niet is besproken tijdens de beleidsvergadering.

"Dat is prematuur", aldus Lagarde.

Marktvolgers verwachten dat de ECB tijdens de bijeenkomst in juni zal beslissen of het tempo van de PEPP-opkopen weer wordt teruggeschroefd. Lagarde zei donderdag dat dit niet afhankelijk van een tijdspad maar van inkomende economische data.

De centrale bank zal flexibel inkopen in overeenstemming met de marktomstandigheden. Lagarde herhaalde dat wanneer de financiële condities soepel blijven met de huidige maatregelen, het PEPP niet volledig zal worden ingezet.

Op dit moment zijn de financiële omstandigheden grotendeels stabiel, aldus de ECB-voorzitter. Het doel van de centrale bank is niet om de obligatierentes te beïnvloeden, maar om de financiële condities gunstig te houden, benadrukte Lagarde.

De ECB zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP die de einddatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2023 blijven herinvesteren.

Economische outlook

In haar persmoment ging Lagarde ook in op de economische vooruitzichten. Op korte termijn is er veel onzekerheid en zijn er neerwaartse risico's voor de economie in de eurozone, aldus de ECB-voorzitter, maar op middellange termijn zijn deze risico's meer in balans.

De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal mogelijk gekrompen, maar in het huidige tweede kwartaal zal misschien weer sprake zijn van groei. Lagarde wees onder meer op tekenen van herstel in de dienstensector, die hard is geraakt door de coronacrisis.

Op dit moment zijn de verwachtingen voor de groei en inflatie in lijn met de prognoses zoals die in maart zijn uitgesproken, volgens Lagarde. In juni komt de ECB met nieuwe economische ramingen.

De verdere uitrol van vaccinatieprogramma's en het opheffen coronamaatregelen in de komende maanden moet de economische groei in de eurozone ondersteunen.

De ECB verwacht dat de economie in de eurozone in de tweede helft van volgend jaar weer op het niveau zit van voor de corona-uitbraak.

Over de ontwikkeling van de inflatie, zei Lagarde in de persconferentie dat die in de komende maanden vermoedelijk "met enige volatiliteit" oploopt, maar dat de onderliggende prijsdruk tegelijkertijd gematigd is.

Marktreactie

De euro/dollar zakte tijdens de persconferentie van Lagarde licht terug, tot 1,2025. Wisselkoersen zijn geen onderdeel van het monetaire beleid van de ECB, maar Lagarde herhaalde donderdag opnieuw dat men de eurokoers wel in de gaten houdt.

"Weinig nieuws", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING verder over het rentebesluit, hetgeen door marktvolgers vooraf ook niet was verwacht.

Update: om uitspraken voorzitter Lagarde toe te voegen en marktreactie.