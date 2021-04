GO Green haalt 50 miljoen euro op

(ABM FN-Dow Jones) GO Green heeft 50 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde. Dat maakte de aanbieder van elektrische deelscooters donderdag bekend.

GO Green is de holding van Go Sharing, dat meer dan 5.000 deelscooters heeft in Nederland, en sinds deze maand actief is in Wenen. Deze week wordt gestart met 500 elektrische deelscooters in Antwerpen en de komende maanden volgen locaties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

Verdere uitbreiding wordt mogelijk door de investering. Het bedrijf richt zich op steden die de CO2-uitstoot willen terugdringen en last hebben van verkeersopstoppingen en gebrek aan parkeerplaatsen.

Ook voorbereidingen om e-bikes en later elektrische auto's aan het aanbod toe te voegen, zijn in een vergevorderd stadium. Daarbij wordt het bedrijf gesteund door zusteronderneming GreenMo, eigenaar van een meerderheidsbelang in E-bike to go en van het Belgische zZoomer.

De investeringsronde werd geleid door Opportunity Partners. De oprichters van GO Sharing deden mee. Een bestaande aandeelhouder is Rabo Investments.

Opportunity Partners is het investeringsbedrijf van Robert van de Wallen, die eerder zijn bedrijf BrandLoyalty verkocht, en wordt geleid door voormalig ING-bankier Robert Specken.