Coronacrisis blijft American Airlines raken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Airlines heeft in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten opnieuw onder druk zien staan, terwijl er ook geen verbetering in het tweede kwartaal wordt verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. De omzet daalde op jaarbasis met 53 procent naar 4,0 miljard dollar. Het aantal beschikbare stoelen lag ook in het eerste kwartaal fors lager, zelfs 39 procent. Het nettoverlies kwam uit op 1,3 miljard dollar, ofwel 1,97 dollar per aandeel. Aangepast voor bijzondere posten, zoals loonondersteuning door de overheid, kwam het verlies zelfs op 2,7 miljard dollar uit, ofwel 4,32 dollar per aandeel. American Airlines heeft 10 miljard dollar opgehaald door nieuwe schulden aan te gaan. De luchtvaartmaatschappij sloot het kwartaal af met 17,3 miljard dollar in de kas. Aan het einde van het lopende kwartaal denkt de maatschappij dat dit is gestegen naar 19,5 miljard dollar. Outlook American Airlines verwacht dat de stoelcapaciteit in het tweede kwartaal 20 tot 25 procent lager zal liggen dan in het tweede kwartaal van 2019. De omzet zal ongeveer 40 procent lager uitvallen. Ook zal het tweede kwartaal weer verlieslatend zijn, met een negatieve marge van 27 tot 30 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

