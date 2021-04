ECB handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag conform verwachting de rentes ongemoeid gelaten en ook het opkoopprogramma van obligaties gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief. Het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme bleef eveneens onaangeroerd op 1.850 miljard euro met een looptijd tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval totdat de centrale bank van mening is dat de coronacrisis voorbij is. Bij het vorige rentebesluit zei de centrale bank dat de aankopen onder PEPP in het tweede kwartaal in een aanzienlijk hoger tempo zullen plaatsvinden in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar. Dit streven herhaalde de ECB donderdag. De centrale bank zei flexibel te gaan inkopen in overeenstemming met de marktomstandigheden. De ECB zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, ten minste tot het einde van 2023 blijven herinvesteren. Om 14:30 uur geeft voorzitter Christine Lagarde een toelichting op het rentebesluit. Economen van Barclays rekenen erop dat voorzitter Christine Lagarde zal herhalen dat het voor de ECB belangrijk is dat de financiële condities gunstig blijven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

