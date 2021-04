Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 8,30 naar 9,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Analist Fernand de Boer is erg blij met de joint-venture die Avantium met Cosun Beet Company heeft opgericht. Die samenwerking met een financieel gezond bedrijf is een goede ontwikkeling volgens De Boer. "Cosun vergroot de kans op succes", aldus De Boer. De analist is sowieso positief gestemd over het bedrijf, en de technologie die het ontwikkelt. Wel blijft de financiering van de FDCA-fabriek het grote vraagteken. Het aandeel Avantium steeg donderdag 0,2 procent naar 5,28 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

