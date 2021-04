Beursblik: autonome groei Intertrust verrast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het eerste kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag. De omzet en de winst voldeden aan de verwachting, terwijl de autonome omzetgroei juist meeviel. "Een versnelling lijkt aanstaande", aldus Roeg, die een koopadvies heeft met een koersdoel van 19,00 euro. In 2021 verwacht Intertrust een terugkeer naar een "bescheiden" omzetgroei van onderliggend 2 tot 4 procent. De analist wees ook op de teruglopende schuld van Intertrust. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

