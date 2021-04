Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een licht lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. De Amerikaanse aandelenmarkten maken daarmee een pas op de plaats, na een sterke handelssessie op woensdag, terwijl de dollar onder druk staat, de olieprijzen dalen en ook de rente op staatsobligaties lager gaat. Handelaren spreken van een gezonde pauze voor aandelen, terwijl er grotere winsten in het verschiet liggen. "Ik denk dat de markt zal blijven stijgen", zei marktanalist Mike Lewis van Barclays. Wall Street eindigde woensdag hoger, waardoor het merendeel van de verliezen van eerder in de week werden goedgemaakt. Veel beleggers blijven optimistisch over de vooruitzichten voor aandelenmarkten, maar maken zich wel steeds meer zorgen dat de toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd de plannen om economieën te heropenen zou kunnen vertragen. "Er is niet veel voor nodig om de draaiboeken voor de heropening van de economie te verscheuren", waarschuwde marktanalist Christopher Jeffery van Legal & General Investment Management. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed-activiteitenindex, gevolgd door de leidende indicatoren en de bestaande woningverkopen van maart. De euro/dollar noteerde op 1,2050. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2027en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2033 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,4 procent lager. Bedrijfsnieuws Dow steeg voorbeurs 0,4 procent. Het Amerikaanse chemiebedrijf boekte het afgelopen kwartaal een winst van 1,32 dollar per aandeel op een omzet van 11,9 miljard dollar. Daarmee deed Dow het beter dan analisten hadden verwacht. De markt krijgt donderdag een golf aan kwartaalcijfers te verwerken. Voorbeurs komen onder andere American Airlines, AT&T en Nucor met cijfers. Pfizer won voorbeurs 0,2 procent. De farmaceut zei in in Mexico en Polen namaakversies van zijn coronavaccin te hebben ontdekt. Criminelen maken in toenemende mate misbruik van de vraag naar vaccins, concludeert de farmaceut. Whirpool steeg voorbeurs 1,2 procent. De fabrikant ziet zich geconfronteerd met hogere kosten vanwege een tekort aan halfgeleiders en plastic, waardoor de fabrikant gedwongen wordt om productielijnen vaker om te schakelen. SmartRent is van plan om een beursnotering te krijgen door middel van een fusie met Fifth Wall SPAC. De producent van thuistechnologiesystemen wordt gewaardeerd op 2,2 miljard dollar. Nabeurs publiceren Intel en Snap kwartaalresultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,9 procent hoger op 4.173,42 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 34.137,31 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 13.950,22 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.