Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, waarbij de verliezen van eerder deze week inmiddels een adempauze leken en een opmaat vormden voor een verdere stijging.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,6 procent op 435,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.292,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 6.261,88 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,2 procent naar 6.908,34 punten.

Beleggers zijn benieuwd naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag, maar groot vuurwerk wordt niet verwacht, al zal de toespraak van voorzitter Christine Lagarde nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Het Franse ondernemersvertrouwen over april kwam na de stijging in maart weer wat lager uit.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten, naast de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Federal Reserve van Chicago, de leidende indicatoren en de verkopen van bestaande woningen naar buiten, alledrie over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen over april.

Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal 603.000 tegen 576.000 een week eerder. Dat was toen een veel lager aantal dan vooraf werd voorzien.

Olie noteerde donderdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 61,14 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 65,06 dollar werd betaald, eveneens een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2040. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2042 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2036 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Nestlé heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste divisies bijdroegen aan de groei. Het aandeel Nestlé noteerde 3,4 procent koerswinst.

Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2021 verlies geleden door het miljardenverlies op het hedgefonds Archegos, hetgeen niet kon worden gecompenseerd door een zeer sterke groei van de inkomsten. De bank verwacht in het tweede kwartaal nog een aanvullende impact van 600 miljoen frank van het Archegos debacle. Credit Suisse heeft zijn posities in Archegos voor 97 procent verlaten. De koers van het aandeel noteerde 5,9 procent lager.

Renault heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien teruglopen en schoot daarmee tekort op de analistenverwachtingen. Het aandeel zag de koers donderdag 1,5 procent dalen.

Orange heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, dankzij een herstel van de omzet uit apparatuur in combinatie met een sterk momentum in Afrika en het Midden-Oosten. Voor 2021 verwacht een stabiele, maar negatieve EBITDA na leases. Over het overnamebod op Orange Belgium, en het huidige verzet daartegen, liet Orange zich verder niet uit donderdag. Het aandeel Orange noteerde een koersverlies van 1,5 procent.

Pernod Ricard heeft over het afgelopen kwartaal de omzet meer dan verwacht zien stijgen. Het bedrijf verwacht een verdere groei in het laatste kwartaal van het boekjaar en gaat daarbij uit van een autonome jaarstijging met 10 procent voor de winstgevendheid uit de voortgezette activiteiten. De koers van het aandeel noteerde 1,8 procent hoger.

SAP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, terwijl ook de operationele winst steeg, zoals al eerder bekend werd gemaakt en handhaafde de eerder deze maand verhoogde outlook voor 2021. Daarmee mikt het bedrijf onverminderd op een operationele winst tegen constante wisselkoersen van 7,8 tot 8,2 miljard euro. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent hoger.

In Frankfurt viel de koersstijging voor het aandeel RWE op. Die bedroeg donderdag 3,5 procent. Het aandeel Deutsche Bank was de enige met een koersverlies van meer dan 1 procent.

In Parijs was het aandeel Worldline de positieve blikvanger met een koerswinst van 4,1 procent, gevolgd door vier aandelen die meer dan 2 procent in koers opliepen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 4.173,44 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 34.137,31 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.950,22 punten.