Valuta: euro nu nog boven 1,20 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd riant boven de 1,20 dollar, maar de kans bestaat dat de munt terrein moet prijsgeven. "Als de Europese Centrale Bank vandaag zijn monetaire visie niet verscherpt en de Amerikaanse steunaanvragen geen negatieve verrassing bevatten, kan de verhouding van de euro tot de dollar ten gunste van de laatste veranderen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury tegen ABM Financial News. "ECB-voorzitter Christine Lagarde zal vandaag in haar toelichting op het rentebesluit naar verwachting aangeven dat de bank gereed blijft datgene te doen dat het nodig acht ter ondersteuning van de economie van de muntunie en het monetaire evenwicht", aldus Van der Meer. Na donderdag verschuift de aandacht van de valutamarkt zich wat de handelaar van Ebury betreft naar de inkoopmanagersindices van de diverse economieën en het rentebesluit van de centrale bank van Rusland. "De verwachting is dat de Russen de rente ook dit keer met 25 basispunten verhogen", aldus Van der Meer. Dat zou de rente op 4,75 procent brengen. Het Franse ondernemersvertrouwen over april kwam na de stijging in maart weer wat lager uit op 95. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten, naast de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Federal Reserve van Chicago, de leidende indicatoren en de verkopen van bestaande woningen naar buiten, alledrie over maart en het voorlopige consumentenvertrouwen over april. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een aantal 603.000 tegen 576.000 een week eerder. Dat was toen een veel lager aantal dan vooraf werd voorzien. De euro noteerde donderdag vlak op 1,2032 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8652 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,2 procent en noteerde op 1,3908 dollar. De dollar noteerde vlak op 6,4898 Chinese yuan. De dollar noteerde vandaag eveneens onveranderd op 108,0565 yen. De euro daalde 0,2 procent naar 92,0379 roebel, nadat de euro vanaf half maart van 86,7 roebel aan een opmars ten opzichte van de Russische munt begon. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.