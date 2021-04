Prosus investeert in Nederlandse broker BUX

(ABM FN-Dow Jones) Prosus investeert samen met het Chinese Tencent in de Nederlandse mobiele broker BUX. Dat maakte de internet-investeerder in de AEX-index donderdag bekend.

Prosus Ventures en Tencent, waar Prosus zelf een groot belang in heeft, zijn de leidende financiers in een financieringsronde van 80 miljoen dollar. De Nederlandse app voor beursbeleggers, die werd opgericht door Nick Bortot, een voormalig BinckBank-directeur, verwelkomde recent zijn 500.000ste klant.

Bortot zal zijn functie overdragen aan Yorick Naeff, die nu nog operationeel directeur is. Bortot wordt lid van de raad van bestuur.

Endeit Capital, ABN Amro Ventures, Citius en Optiver namen ook deel aan de investeringsronde.

"BUX was het eerste Europese bedrijf in tien jaar dat een volledig brokerage systeem van de grond af opbouwde", stelde Prosus. Het bedrijf is nu de belangrijkste 'neo-broker' in Nederland en België en is bezig verder uit te breiden in Europa.

Volgens Sandeep Bakshi van Prosus Ventures heeft BUX de nieuwe generatie van beleggingsdiensten gebouwd, tegen lage kosten, gemakkelijk te gebruiken en met de mogelijkheid om te beleggen in cryptomunten. "Ze zijn de best gepositioneerde neo-broker om op te schalen in Europa en daarbuiten."

Prosus Ventures meldde daarnaast twee andere recente investeringen, in een Europees e-scooterbedrijf genaamd Dott en een Indonesische logistieke startup genaamd Shipper.