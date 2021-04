Beursblik: JPMorgan haalt Just Eat Takeaway van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het advies voor Just Eat Takeaway verlaagd van Overwogen naar Neutraal.

Analist Marcus Diebel besloot hiertoe na de aankondiging van Uber Eats dat het actief wordt in Duitsland, te beginnen met Berlijn.

De analist verwacht niet dat Uber Eats snel groot zal worden in Duitsland, "maar het zorgt wel voor concurrentiezorgen op de lange termijn".

Het belooft voor Uber Eats een kostbare zaak te worden om een opening te creëren in Duitsland, denkt Diebel. Toch is het wel een signaal dat de Duitse markt voor maaltijdbezorging "minder monopolistisch" wordt. En ook in het Verenigd Koninkrijk denkt de analist dat Just Eat Takeaway rekening moet houden met agressieve concurrenten.

En al die extra concurrentie kan de marge van Just Eat Takeaway raken, vreest JPMorgan, omdat de marketingkosten zullen stijgen. Delivery Hero is volgens de zakenbank een betere keuze voor de belegger. Toch is Just Eat Takeaway volgens Diebel nog altijd erg goedkoop gewaardeerd en zullen partijen die in Europa een positie in maaltijdbezorging willen opbouwen of versterken, veel strategische waarde in Just Eat Takeaway zien.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg donderdag 0,5 procent naar 89,93 euro.