Beursblik: huidige lockdown raakt Sligro hard

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De update van Sligro over het eerste kwartaal laat zien dat de omzet sterker is gedaald dan tijdens de twee voorgaande lockdownperiodes in 2020, omdat de groothandels deze keer geheel dicht moesten blijven voor klanten. Dit merkten analisten van ING donderdag op. ING is teleurgesteld over de update, omdat de omzetdaling van 38 procent veel groter is dan de daling van 8 procent die de bank zelf had ingecalculeerd. Een lichtpuntje is dat Sligro toch marktaandeel heeft gewonnen in deze situatie. Sligro verwacht een geleidelijk herstel in het derde en vierde kwartaal van dit jaar. ING heeft een Houden advies en koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdagochtend 1,3 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

