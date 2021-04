Beursblik: ING verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 550,00 naar 650,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De eindmarkten van ASML ontwikkelen zich erg goed, concludeerde analist Marc Hesselink van ING, nadat de Veldhovense toeleverancier woensdag met cijfers over het eerste kwartaal kwam en daarbij de omzetverwachting voor 2021 verhoogde van 12 naar 30 procent. De lange termijn is nu nog aantrekkelijker, vindt Hesselink, mede te danken aan de investeringsplannen van de grootste klanten van ASML. "Als gevolg hiervan verwachten we een hogere groei in de komende jaren, opwaarts margepotentieel en een rijkelijke beloning voor de aandeelhouders", aldus Hesselink. De analist verhoogde zijn winsttaxaties met 20 procent voor dit jaar en met 16 en 14 procent voor 2022 en 2023. In 2023 zal ASML volgens ING 18,80 euro per aandeel verdienen. Het aandeel ASML steeg donderdag 2,6 procent naar 546,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

