Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Basic-Fit fors

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Basic-Fit verhoogd van 29,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van KBC noemden de cijfers van Basic-Fit rampzalig. Het aantal clubs bleef stabiel in het eerste kwartaal op 905 en het aantal leden daalde met 10 procent op kwartaalbasis tot 1,8 miljoen. De omzet implodeerde, zo zag KBC, tot 10,7 miljoen euro tegen 137,5 miljoen euro een jaar eerder, omdat 94 procent van de clubs gesloten bleef. Het is volgens KBC wachten op de heropening, die mogelijk op 11 mei in Nederland plaatsvindt, gevolgd door België en Frankrijk. Zicht op deze heropening geeft KBC vertrouwen dat Basic-Fit als één van de meest solide spelers in de sector versneld kan profiteren van een terugkeer naar het normaal. Het aandeel Basic-Fit koerste donderdagochtend 0,6 procent hoger op 35,96 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

