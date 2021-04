Meer omzet voor Pernod Ricard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard heeft over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet zien stijgen. Dit meldde het Franse drankenconcern donderdagochtend. De omzet van Pernod Ricard, bekend van bijvoorbeeld Absolut wodka, Jameson whiskey en Malibu, steeg 19 procent tegen constante wisselkoersen naar 1,96 miljard euro, goed voor een omzet over de eerste negen maanden van het jaar van 6,91 miljard euro. Dat cijfer betekende een autonome stijging van 1,7 procent op jaarbasis, terwijl zich over het eerste halfjaar nog een daling aftekende. Analisten gingen voor het derde kwartaal uit van een omzet van 1,84 miljard euro. Dividend Het bedrijf keert een interimdividend van 1,33 euro per aandeel uit. Outlook Pernod Ricard verwacht een verdere groei in het laatste kwartaal van het boekjaar en gaat daarbij uit van een autonome jaarstijging met 10 procent voor de winstgevendheid uit de voortgezette activiteiten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

