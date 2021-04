Beursupdate: AEX licht hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 711,84 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen de 'chippers' ASML en ASMI in de nasleep van positief ontvangen cijferrapportages op woensdag nog eens meer dan 1 procent. ASML kreeg verschillende koersdoelverhogingen toegestuurd. Adyen klom 1,5 procent. AkzoNobel en Heineken daalden ruim een half procent. In de AMX won Pharming 2 procent. Het biotechbedrijf behandelde de eerste patiënt voor een fase 2b studie met Ruconest ter preventie van acuut nierfalen na een hartinfarct. Intertrust won daarnaast ruim 2 procent na vrijgave van cijfers. Basic-Fit won ruim 1 procent na cijfers. Cijfers van Fugro kregen daarentegen een flink negatief onthaal met een verlies van meer dan 6 procent. PostNL noteert ook 6 procent lager, maar dan vanwege een ex-dividend notering. Avantium won 3 procent. De ontwikkelaar van bioplastics en Royal Cosun gaan een samenwerking aan om de bouw van een glycolenfabriek re realiseren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

