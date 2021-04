Beursblik: analisten verhogen koersdoelen ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Verschillende analisten hebben donderdag hun koersdoel voor ASML verhoogd, nadat de Veldhovense toeleverancier woensdag met cijfers over het eerste kwartaal kwam en daarbij de outlook voor dit jaar flink verhoogde. Liberum verhoogde het koersdoel voor ASML van 510,00 naar 580,00 euro, Berenberg ging van 540,00 naar 630,00 euro en Credit Suisse verhoogde het koersdoel van 630,00 naar 720,00 euro. Alle drie de analisten hanteren een koopadvies voor ASML. Waar ASML aanvankelijk voor 2021 rekende op een omzetgroei van 12 procent, werd dit woensdag verhoogd naar 30 procent. "Erg sterk", oordeelde analist Janardan Menon van Liberum. "Een weerspiegeling van de aanhoudende sterke cyclus in de halfgeleidersector." Analist Tammy Qiu van Berenberg denkt ook dat de markt niet op de top van de cyclus zit, wat betekent dat er nog meer in het vat zit voor ASML. Zij waardeert ASML inmiddels op 42 keer de verwachte winst per aandeel in 2022 van 14,97 euro. Het aandeel ASML was woensdag de smaakmaker op het Damrak en won donderdag nog eens 2,1 procent op 543,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

