Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Vopak

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Vopak verlaagd van 54,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Na een ietwat trage jaarstart met een stabiele EBITDA, verwacht analist David Kerstens dat de winstgroei zal versnellen tot 8 procent voor de rest van het jaar, aangejaagd door nieuwe capaciteit. Kerstens merkte op dat het aandeel Vopak op hetzelfde niveau noteert als tien jaar geleden, ondanks investeringen in groei van 1,5 miljard euro. Dit resulteert volgens de analist in een korting van 18 procent ten opzichte van de historische waardering, ondanks een beter risicoprofiel en een focus op industriële gasterminals met langetermijncontracten. Het aandeel Vopak koerste donderdagochtend 2,5 procent lager op 38,92 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

