Renault schiet licht tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Renault heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien teruglopen en schoot daarmee tekort op de analistenverwachtingen. Dit kwam naar voren uit de cijfers van de Franse autobouwer donderdagochtend. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 10,02 miljard euro tegen 10,13 miljard euro een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een omzet van 10,04 miljard euro. Renault verkocht 665.038 auto's in de afgelopen drie maanden, hetgeen wel 1,1 procent meer was dan een jaar eerder. "De start van het jaar heeft de positieve impact bevestigd van ons op winstgerichte commerciële beleid", aldus de autobouwer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.