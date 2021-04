Klein verlies voor RoodMicrotec in 2020 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft vorig jaar een klein nettoverlies geleden, maar het resultaat over de tweede helft van het jaar was positief, evenals de kasstroom over het hele jaar. Dat bleek donderdag bij de definitieve jaarcijfers van de Deventer leverancier van halfgeleiders en diensten. Het nettoverlies van 0,3 miljoen euro was het resultaat na een omzetdaling met 10 procent tot 11,9 miljoen euro, die eerder al bekend was gemaakt in voorlopige cijfers. Het verlies was vooral het gevolg van de impact van de coronacrisis in het tweede kwartaal, toen veel klanten geen nieuwe onderdelen bestelden. Die situatie is sindsdien weer sterk verbeterd, aldus Rood. In de tweede helft van het jaar boekte RoodMicrotec juist 0,5 miljoen euro winst, dankzij een omzetgroei van 5,4 miljoen in de eerste jaarhelft naar 6,5 miljoen euro, en kostenbesparingen. De kaspositie verbeterde in 2020 van 1,0 miljoen naar 1,4 miljoen euro, ondanks de investering in een nieuw testsysteem, benadrukte CEO Martin Sallenhag. RoodMicrotec publiceerde vorige week ook al de resultaten over het eerste kwartaal van 2021. Het bedrijf meldde een omzetgroei van 31 procent tot 3,8 miljoen euro dankzij een onverminderd hoge vraag van klanten en verwacht dit jaar weer omzetgroei, tot een niveau van 12,8 miljoen tot 13,4 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

