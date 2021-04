Omzetstijging voor Orange Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Orange heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, dankzij een herstel van de omzet uit apparatuur in combinatie met een sterk momentum in Afrika en het Midden-Oosten. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het Franse telecombedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 10,32 miljard euro, tegen 10,27 miljard euro een jaar eerder. Het EBITDA-resultaat na leases daalde evenwel met 0,3 procent op vergelijkbare basis tot 2,57 miljard euro. Orange had te kampen met de negatieve impact van de coronacrisis, die in het eerste kwartaal van vorig jaar nog geen rol speelde. Voor 2021 verwacht een stabiele, maar negatieve EBITDA na leases. "Ondanks de coronacrisis, die een significante rol speelde in het eerste kwartaal, toonden we ons veerkrachtig, waarbij de omzetgroei werd vastgehouden en de EBITDA na leases stabiliseerde", aldus CEO Stephane Richard in een toelichting. "De hogere omzetten vielen vooral toe te schrijven aan buitengewone prestaties in Afrika en het Midden-Oosten, waar Orange een groei van meer dan zeven procent realiseerde en inmiddels 130 miljoen mobiele telefonieklanten heeft." Over het overnamebod op Orange Belgium, en het huidige verzet daartegen, liet Orange zich verder niet uit donderdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.