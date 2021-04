Nestle handhaaft outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Nestlé heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een hogere omzet geboekt, waarbij de meeste divisies bijdroegen aan de groei. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de Zwitserse voedselgigant. CEO Mark Schneider liet zich tevreden uit over de ontwikkeling bij zijn bedrijf en herhaalde dan ook de outlook. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet tegen constante wisselkoersen met 7,7 procent tot 21,1 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 19,1 miljard euro, dankzij een reële interne groei van 6,4 procent en 1,2 procent hogere prijzen. Een jaar eerder werd nog een omzet geboekt van 20,8 miljard frank. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus mikten op een omzet van 20,2 miljard frank. De outlook voor heel dit jaar werd gehandhaafd. Nestlé blijft daarmee mikken op een autonome omzetgroei van circa 5 procent en een bescheiden verbetering van de operationele marge. Ook voorziet Nestlé dat de onderliggende winst per aandeel tegen constante wisselkoersen zal stijgen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

