RELX ziet belangrijkste divisies jaar goed starten

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) De drie grootste divisies van RELX hebben een goede start van 2021 doorgemaakt. Dit meldde het dataconcern donderdag in een trading update. De divisie Exhibitions wordt echter nog altijd stevig geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. De divisie Scientific, Technical & Medical, Risk & Business Analytics en Legal, inmiddels samen goed voor 95 procent van de omzet, maakten een goede groei door. Met Exhibitions werden dit jaar tot nu toe 56 evenementen georganiseerd, waarvan het gros in Japan en China en in maart één in de Verenigde Staten. Outlook RELX stelde donderdag dat voor 2021 voor de drie grootste onderdelen STM, Risk en Legal een verdere groei van zowel de omzet als het onderliggende operationeel wordt voorzien, maar dat het zicht op herstel bij Exhibitions nog altijd onzeker is. RELX merkte daarbij op dat de waar het een "bescheiden" onderliggende omzetgroei voor STM en Legal voorziet, er bij Risk een "sterke" groei zal worden gerealiseerd. Het aandeel RELX sloot woensdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 22,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

