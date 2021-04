AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Woensdag was de AEX in Europa nog een uitblinker met een winst van 1,3 procent op 709,36 punten. De ‘outperformance’ was vooral te danken aan een positieve ontvangst van de cijferrapportage van de Veldhovense indexzwaargewicht ASML. Met name een forse outlookverhoging viel in de smaak bij beleggers.

De Europese aandelenmarkten herstelden woensdag met winsten van gemiddeld ruim een half procent deels van de forse verliezen een dag eerder, toen de Stoxx Europe 600 zijn grootste daling in vier maanden beleefde. Een drukke cijferdag zorgde voor afleiding van de coronacrisis, waarbij vooral een heropleving in Azië en een escalatie in India en Brazilië zorgen blijven baren.

Toch helpen de kwartaalcijfers maar mondjesmaat, vindt marktanalist Sebastien Galy van Nordea. Volgens hem wordt de aandelenrally vooral aangejaagd door een overmatige liquiditeit en "naarmate de Amerikaanse economie aan kracht wint, zal het debat over verkrapping opnieuw aanzwellen", waarschuwde hij. Door het huidige extreem lage-rentebeleid zijn alternatieven voor aandelen momenteel schaars.

Analisten van Nomura stelden in een rapport echter ook dat het huidige optimisme in het Amerikaanse economische- en bedrijfsklimaat voor een belangrijk deel te danken is aan de regering onder leiding van president Joe Biden, die veel sneller dan verwacht gedurfde, vooruitziende initiatieven in gang zette.

"De markten en andere landen kunnen de aankondigingen nauwelijks bijhouden", aldus chef-econoom Richard Koo van Nomura, die stelde dat ‘Sleepy Joe’, zoals Biden consequent door Donald Trump werd aangeduid, eigenlijk een 'Speedy Joe’ is.

Op Wall Street kwam de vaart er woensdagavond in ieder geval goed in, na een weifelende start van de handelsdag. De S&P 500 en de Dow sloten krap een procent hoger, terwijl techbeurs Nasdaq 1,2 procent klom.

In Azië won de Japanse Nikkei index vanochtend twee procent, na zware verliezen dinsdag en woensdag. In Japan wordt naar verluidt vanwege stijgende infecties overwogen om de noodtoestand in Osaka en Tokio af te kondigen. De andere hoofdbeurzen noteerden overwegend licht hoger.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent lager op 61,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Met name de stijgende coronavirusinfecties in Azië drukken op het sentiment. Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend stabiel op 1,2031.

Rentebesluit Europese Centrale Bank

Hét agendapunt vandaag is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank om 13:45 uur, en de toelichting op het besluit om 14:30 uur door voorzitter Christine Lagarde. Na de ECB-bijeenkomst in maart, toen besloten werd om het tempo van de QE-opkopen op te voeren, wordt voor dit rentebesluit geen vuurwerk verwacht.

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot is overigens van mening dat de ECB al na de zomer een begin moet maken met het terugschroeven van de schuldaankopen vanwege de crisis. ECB-kenners voorzien echter niet dat Lagarde hierop zal hinten.

Beleggers hebben naast het rentebesluit en een niet aflatende stroom aan bedrijfscijfers ook onder meer aandacht de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de Amerikaanse woningverkopen en het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Fugro daalde afgelopen kwartaal op jaarbasis van 358 naar 284 miljoen euro. De aangepaste EBIT verbeterde van een verlies van 21,5 miljoen naar 14,9 miljoen euro en de marge ging van 6,0 procent negatief naar 5,3 procent negatief. Dit was volgens CEO Heine te danken aan de kostenmaatregelen die het bedrijf nam. Fugro verwacht dat de omzet vanaf het tweede kwartaal weer gaat groeien. En daarnaast rekent de bodemonderzoeker op een "bescheiden" verbetering van de marge in 2021.

Uber Eats is geen serieuze bedreiging voor Just Eat Takeaway in Duitsland. Dit meent analist Marc Hesselink van ING. "Iedere nieuwe speler kan altijd wat orders naar zich toetrekken maar Just Eat Takeaway is zo dominant in Duitsland. Lijkt me heel moeilijk om daar een significant marktaandeel te krijgen van restaurants en gebruikers", aldus de analist tegen ABM Financial News.

Sligro heeft in het eerste kwartaal van 2021 fors minder omgezet door de coronacrisis, met een later dan verwachte heropening van de horeca in het verschiet. De omzet daalde met ruim 38 procent tot 328 miljoen euro, van 533 miljoen een jaar eerder. De daling is veel sterker dan werd voorzien door ING.

Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een fors lagere omzet geboekt vanwege de coronacrisis en zag ook het aantal leden teruglopen. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 10,7 miljoen euro tegen 137,5 miljoen euro een jaar eerder. 94 procent van de clubs van Basic-Fit moest de deuren gesloten houden in verband met de coronamaatregelen. Het aantal leden liep met 10 procent terug afgelopen kwartaal tot 1,8 miljoen.

De omzet van Intertrust daalde afgelopen kwartaal op jaarbasis met 1,3 procent naar 140,3 miljoen euro. In het vierde kwartaal bedroeg de omzet 148 miljoen euro. Het aangepaste EBITA-resultaat daalde van 46,6 miljoen naar 45,3 miljoen euro. In 2021 verwacht Intertrust een "bescheiden" omzetgroei van onderliggend 2 tot 4 procent. De aangepaste EBITA-marge zal gedurende het jaar aantrekken naar 34 tot 35 procent.

Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 108,4 miljoen dollar, in vergelijking met 152,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De oliedienstverlener boekte een operationele winst van 11,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 109,0 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Pharming behandelde de eerste patiënt voor een fase 2b studie met Ruconest ter preventie van acuut nierfalen na een hartinfarct.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 4.173,44 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 34.137,31 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.950,22 punten.