Sterke omzetdaling voor Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in het eerste kwartaal van 2021 fors minder omgezet door de coronacrisis, met een later dan verwachte heropening van de horeca in het verschiet. Dat meldde het groothandels- en foodservicebedrijf donderdag voorbeurs.

De omzet daalde met ruim 38 procent tot 328 miljoen euro, van 533 miljoen een jaar eerder. De daling is veel sterker dan werd voorzien door ING-analist Hans D'Haese, die vooraf een omzetdaling van 9 procent tot 486 miljoen euro had voorspeld.

De vergelijkingsbasis was moeilijk, omdat in het eerste kwartaal van 2020 de impact van de coronacrisis nog beperkt was. "In vergelijking tot de situatie vóór COVID-19 halveerde de omzet van de markt", zei Sligro. Het bedrijf deed het zelf iets minder slecht met een omzetdaling van 43 procent, vergeleken met de situatie voor de pandemie, en verstevigde zo zijn marktpositie.

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen voldoende financiële ruimte op basis van huidige afspraken, in het scenario dat de markten in het tweede kwartaal weer stap voor stap herstellen. "Er zijn op korte termijn geen aflossingsverplichtingen en de buffers in liquiditeitsruimte zijn ruimschoots voldoende."

Ondanks de fors lagere inkomsten blijft de kasstroom neutraal, stelde Sligro. Het bedrijf investeert nauwelijks meer en heeft de uitrol van ERP in België uitgesteld tot na de zomer.

Sligro gaf geen concrete verwachtingen voor de halfjaarresultaten. Volgens de nieuwste ramingen van ING zal de gedeeltelijke heropening van de horeca in Nederland dit jaar het omzetverlies bij Sligro dit jaar bij lange na niet goedmaken, en kan het meeste herstel pas in 2022 worden verwacht.