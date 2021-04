Omzet Basic-Fit loopt fors terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een fors lagere omzet geboekt vanwege de coronacrisis en zag ook het aantal leden teruglopen. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs donderdag voorbeurs bekend. "De periode waarin onze clubs dicht moeten blijven duurt langer dan verwacht en langer dan nodig", aldus CEO René Moos. "Het goede nieuws is dat de economie en daarmee onze clubs dichter bij een heropening zijn dankzij de vaccinatieprogramma's." In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 10,7 miljoen euro tegen 137,5 miljoen euro een jaar eerder. 94 procent van de clubs van Basic-Fit moest de deuren gesloten houden in verband met de coronamaatregelen. Basic-Fit opende geen nieuwe clubs in het afgelopen kwartaal, waardoor het clubnetwerk op 905 clubs bleef staan. Dit is evenwel 77 clubs meer dan in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal leden liep met 10 procent terug afgelopen kwartaal tot 1,8 miljoen. In het vierde kwartaal had Basic-Fit nog 2 miljoen leden. Basic-Fit investeerde 37 miljoen euro in de installatie van slimme camerasystemen, clubverbeteringen, nieuwe producten en software. Aan het einde van het eerste kwartaal had Basic-Fit nog 142 miljoen euro in kas. Outlook Basic-Fit wijst op plannen van de verschillende overheden, waarin sportscholen op 11 mei weer open mogen in Nederland, kort daarna gevolgd door sportscholen in België en Frankrijk. Basic-Fit is ervan overtuigd dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Pas als clubs weer opengaan, wil de uitbater van fitnessclubs meer inzicht geven in de geplande opening van nieuwe clubs in 2021 en 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.