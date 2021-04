Klein verlies voor Credit Suisse na miljardendebacle Archegos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2021 verlies geleden door het miljardenverlies op het hedgefonds Archegos, hetgeen niet kon worden gecompenseerd door een zeer sterke groei van de inkomsten. Dat maakte de Zwitserse zakenbank donderdag voorbeurs bekend. Omdat het hedgefonds niet aan zijn margeverplichtingen kon voldoen, moest Credit Suisse zijn posities liquideren, wat een verlies opleverde van 4,4 miljard euro. Dit bedrag werd eerder al bekend. Zonder dit debacle zou er een kleine vrijval van voorzieningen voor oninbare leningen zijn geweest, meldde Credit Suisse. The Wall Street Journal rapporteerde woensdagavond dat de blootstelling aan Archegos was opgelopen tot meer 20 miljard dollar, maar dat de top van de bank daar geen weet van had. CFO Lara Warner is inmiddels opgestapt en ook twee topmanagers. Het nettoverlies bleef afgelopen kwartaal beperkt tot 252 miljoen Zwitserse frank, tegen 1,3 miljard winst een jaar eerder. Voor belastingen was het verlies 757 miljoen frank. Analisten voorzagen een verlies van 722 miljoen frank. De totale inkomsten van de bank bedroegen 7,57 miljard frank, wat maar liefst 31 procent meer was dan een jaar eerder, toen dit 5,78 miljard frank. Het beheerd vermogen steeg met 16 procent tot 1,6 biljoen frank. De bank verwacht in het tweede kwartaal nog een aanvullende impact van 600 miljoen frank van het Archegos debacle. Credit Suisse heeft zijn posities in Archegos voor 97 procent verlaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

