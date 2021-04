Omzetdruk Intertrust houdt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het eerst kwartaal de omzet zien dalen, maar wel iets meer winst geboekt. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van het Nederlandse trustkantoor. "Robuuste resultaten", zei CEO Shankar Iyer in een toelichting. Daarbij wees de topman op de nieuwe contracten die werden gesloten in het afgelopen kwartaal. Dit moet de omzetgroei versnellen later in dit jaar, voorziet hij. Wel zal de markt uitdagend blijven, in ieder geval de eerste jaarhelft, denkt de topman. De omzet daalde op jaarbasis met 1,3 procent naar 140,3 miljoen euro. In het vierde kwartaal bedroeg de omzet 148 miljoen euro. Het aangepaste EBITA-resultaat daalde van 46,6 miljoen naar 45,3 miljoen euro. De marge kwam uit op 32,3 procent. Een jaar eerder was die marge nog 32,8 procent. In het vierde kwartaal van 2020 realiseerde Intertrust een marge van 34,4 procent. De aangepaste nettowinst kwam uit op 32,6 miljoen euro, wat een jaar eerder nog 31,7 miljoen euro was. Per aandeel verdiende Intertrust op aangepaste basis 0,36 euro. Dat was 1 cent meer dan een jaar geleden. Intertrust meldde dat het strategische plan 'Centre of Excellence' op schema ligt en reeds voor 8,8 miljoen euro aan aan jaarlijkse besparingen heeft opgeleverd. De schuldratio verbeterde van 3,83 eind 2020 naar 3,70 eind maart dit jaar. Intertrust wil de schuldratio onder de 3,4 brengen aan het einde van dit jaar. Op middellange termijn mikt Intertrust op een schuldratio van ongeveer 3. Outlook In 2021 verwacht Intertrust weer dividend uit te keren en een terugkeer naar een "bescheiden" omzetgroei van onderliggend 2 tot 4 procent. De aangepaste EBITA-marge zal gedurende het jaar aantrekken naar 34 tot 35 procent. Vooral de tweede jaarhelft moet een hogere marge opleveren. Verder herhaalde Intertrust donderdag de doelen voor de middellange termijn van onder meer een omzetgroei van 4 tot 6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

