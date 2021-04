Pharming behandelt eerste nierpatiënt met Ruconest Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft de eerste patiënt behandeld voor een fase 2b studie met Ruconest ter preventie van acuut nierfalen na een hartinfarct. Dit meldde het biotechbedrijf donderdag voorbeurs. De klinische studie volgt op de resultaten van een fase II studie, die een statistisch significante verbetering van biomarkers voor nierfalen lieten zien bij patiënten die coronaire angiografie ondergingen na behandeling met Ruconest, aldus Pharming. De eerste patiënt werd in het Zwitserse Universitair Ziekenhuis Bazel behandeld. Meerdere klinische centra in Zwitserland zullen zich volgens het biotechbedrijf bij de studie aansluiten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.