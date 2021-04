In februari sterkste prijsstijging koopwoningen in bijna 20 jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse koopwoningen zijn ook in maart flink duurder geworden. Dit bleek donderdag uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Het ging afgelopen maand om een prijsstijging van 11,3 procent op jaarbasis. Dat is de grootste stijging na mei 2001. De prijsstijging zwakte in 2019 juist nog wat af wat af, maar trok in 2020 weer aan. In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De index lag in maart 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in maart 62 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

