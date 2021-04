Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 16 april zijn gestegen met 0,6 miljoen vaten tot 493,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,1 miljoen vaten tot 235,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,1 miljoen vaten tot 142,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen noteerde ten opzichte van vorige week ongewijzigd op 85,0 procent. Met name de stijgende coronavirusinfecties in Azië drukken op het sentiment: In India werden woensdag voor de zevende opeenvolgende 200.000 nieuwe gevallen gerapporteerd. In Japan wordt naar verluidt vanwege stijgende infecties overwogen om de noodtoestand in Osaka en Tokio af te kondigen. Gezondheidsautoriteiten waarschuwden ook dat er nieuwe varianten kunnen ontstaan die resistent zijn tegen de bestaande coronavirusvaccins. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat een stijging van de ruwe olievoorraden in de Verenigde Staten in de week eindigend op 16 april van 436.000 vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,6 miljoen vaten, terwijl de destillaatvoorraden met 655.000 vaten toenamen. Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent, ofwel 1,32 dollar, lager op 61,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

